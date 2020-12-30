В США выявили более 201 тысячи случаев COVID-19 за сутки

Скончались 3 725 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 201 тысячу, скончались 3 725 человек. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 201 555 новых случаев заражения COVID-19.

Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 19,5 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 338 тысяч заразившихся.