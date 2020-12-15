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В США выявили более 193 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В США выявили более 193 тысяч случаев COVID-19 за сутки За минувшие 24 часа в США скончался 1 311 пациент
Другие страны
15 декабря 2020 г. 17:43
В США выявили более 193 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 193 454. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за минувшие 24 часа в США скончался 1 311 пациент с подтвержденным заболеванием.

По информации университета, с начала эпидемии в США выявили более 16,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 300 тысяч человек. Выздоровели более 6 миллионов.

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