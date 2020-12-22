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В США выявили более 190 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В США выявили более 190 тысяч случаев COVID-19 за сутки Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 190 тысяч, скончались свыше 1,6 тысячи пациентов с COVID-19.
Другие страны
22 декабря 2020 г. 19:23
В США выявили более 190 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 190 тысяч, скончались свыше 1,6 тысячи пациентов с COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, в США за минувшие 24 часа зафиксировали 190 519 новых случаев заражения и 1 696 летальных исходов.

С начала эпидемии, как сообщает университет Хопкинса, в США выявили более 18 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 319 тысяч человек.

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