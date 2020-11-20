В США выявили более 187 тысяч новых случаев COVID-19

Это вновь стало рекордным показателем

Число случаев заражения коронавирусом в США за сутки выросло более чем на 187 тысяч, что вновь стало рекордным показателем, скончались свыше двух тысяч человек.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за минувшие 24 часа в США зафиксировали 187 833 новых случаев заражения, скончались еще 2 015 пациентов с подтвержденным заболеванием.

Предыдущий рекорд по росту случаев был зафиксирован на прошлой неделе, когда выявили более 184 тысяч случаев заражения.

С начала эпидемии в США выявили 11 718 867 случаев заражения коронавирусом, скончались более 252 тысяч человек. Выздоровели более 4,4 миллиона заразившихся.