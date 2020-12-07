В США выявили более 175 тысяч новых случаев COVID-19

С начала эпидемии в США зафиксировали более 14,7 миллиона случаев заражения коронавирусом

Более 175 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 1 113 человек с COVID-19. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 175 663 новых случая заражения. На прошлой неделе в субботу был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших - 227 885 человек.

По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 14,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 282 тысяч человек. Выздоровели более 5,6 миллиона инфицированных.