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В США выявили более 160 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В США выявили более 160 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки За прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 160 606 случаев заражения COVID-19.
Другие страны
2 января 2021 г. 17:09
В США выявили более 160 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 160 тысяч, скончался 2 051 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 160 606 случаев заражения COVID-19.

В декабре университет Хопкинса зафиксировал суточный максимум заражений в США, который составил более 249 тысяч случаев. В то же время Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что за сутки было подтверждено свыше 400 тысяч случаев COVID-19, однако это объяснялось тем, что в статистику центра включили не только подтвержденные случаи заражения коронавирусом в штате Техас, но и "вероятные" (более 171,5 тысячи при 13 253 подтвержденных).

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