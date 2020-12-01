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В США выявили более 157 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В США выявили более 157 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки За сутки скончались свыше 1 100 человек с COVID-19
Другие страны
1 декабря 2020 г. 16:23
В США выявили более 157 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Более 157 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 1 172 человека с COVID-19. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорят данные университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 157 901 новый случай заражения. На прошлой неделе в субботу был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших - 205 557 человек.

По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 13,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 268 тысяч человек. Выздоровели более 5 миллионов инфицированных.

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