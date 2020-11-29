В США выявили более 155 тысяч новых случаев COVID-19

Более 155 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 1 189 человек с COVID-19.

Более 155 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 1 189 человек с COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 155 596 новых случаев заражения. Накануне в субботу был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших - 205 557 человек.

По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 13 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 266 тысяч человек. Выздоровели более 5 млн инфицированных.