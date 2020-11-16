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В США выявили более 133 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В США выявили более 133 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки Более 133 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончались еще 616 человек
Другие страны
16 ноября 2020 г. 16:24
В США выявили более 133 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
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Более 133 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончались еще 616 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, медики в США за минувшие 24 часа зафиксировали 133 045 новых случаев заражения. Днем ранее сообщалось о 166 тысячах новых зараженных и 1 266 летальных исходах.

Всего в США зарегистрировали 11 038 312 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 246 тысяч пациентов с подтвержденным заболеванием.

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