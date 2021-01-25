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В США выявили более 130 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В США выявили более 130 тысяч случаев COVID-19 за сутки Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за минувшие сутки на 130,4 тысячи, было зарегистрировано 1 769 смертей.
Другие страны
25 января 2021 г. 18:20
В США выявили более 130 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за минувшие сутки на 130,4 тысячи, было зарегистрировано 1 769 смертей.

Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, в США за прошедшие 24 часа COVID-19 выявлен у 130 485 человек.

Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США медики зафиксировали более 25,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, общее число летальных случаев составляет 419 225.

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