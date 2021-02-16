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В США выявили 52 тысячи новых случаев COVID-19

В США выявили 52 тысячи новых случаев COVID-19 В общей сложности в США COVID-19 заболели более 27,6 миллиона человек
Другие страны
16 февраля 2021 г. 17:43
В США выявили 52 тысячи новых случаев COVID-19

Количество случаев заражения коронавирусом в США выросло за сутки на 52 тысячи, была зафиксирована почти тысяча летальных исходов. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, в США за минувшие сутки медики зарегистрировали 52 685 новых случаев заражения коронавирусом и 985 летальных случаев.

Согласно информации университета, в общей сложности в США COVID-19 заболели более 27,6 миллиона человек, скончались более 486 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом.

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