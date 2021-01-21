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В США выявили более 178 тыс. новых случаев COVID-19

В США выявили более 178 тыс. новых случаев COVID-19 Скончались 4229 инфицированных
Другие страны
21 января 2021 г. 18:02
В США выявили более 178 тыс. новых случаев COVID-19

Количество новых случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 178,2 тысячи, было зафиксировано 4,2 тысячи летальных исходов. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, в США за последние 24 часа коронавирусом заразились 178 225 человек, скончались 4 229 инфицированных.

Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности медики зарегистрировали в США 24,4 миллиона случаев заболевания COVID-19 и более 406 тысяч смертей.

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