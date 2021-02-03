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В США выявили 134 тысячи новых случаев COVID-19

В США выявили 134 тысячи новых случаев COVID-19 С начала эпидемии коронавирусом в США заразились более 26 миллионов человек
Другие страны
3 февраля 2021 г. 17:00
В США выявили 134 тысячи новых случаев COVID-19

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 134 тысячи, зафиксировано более 2 тысяч летальных случаев.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за минувшие 24 часа медики зарегистрировали 134 339 случаев заболевания COVID-19 в США и 2 031 летальный случай.

С начала эпидемии коронавирусом в США заразились более 26 миллионов человек, скончались более 446 тысяч пациентов.

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Версия на английском языке COVID incidence remains high in US

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