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В США выявили 130,7 тысячи новых случаев COVID-19

В США выявили 130,7 тысячи новых случаев COVID-19 С начала эпидемии коронавирусом в США заразились более 26 миллионов человек, скончались более 443 тысяч пациентов
Другие страны
2 февраля 2021 г. 18:02
В США выявили 130,7 тысячи новых случаев COVID-19

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 130,7 тысячи, зафиксировано более 1,8 тысячи летальных случаев.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за минувшие 24 часа медики зарегистрировали 130 759 случаев заболевания COVID-19 в США и 1 881 летальный случай.

С начала эпидемии, как сообщается, коронавирусом в США заразились более 26 миллионов человек, скончались более 443 тысяч пациентов.

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