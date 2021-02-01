В США выявили 110,4 тысячи новых случаев COVID-19

Количество подтвержденных заражений коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 110,4 тысячи, зафиксировано 1 789 смертей

Количество подтвержденных заражений коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 110,4 тысячи, зафиксировано 1 789 смертей.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за минувшие 24 часа медики зарегистрировали 110 470 случаев заболевания COVID-19 в США. С начала эпидемии, как сообщается, коронавирусом в США заразились более 26 миллионов человек, скончались более 440 тысяч пациентов.