​В США вышли на забастовку работники фаст-фуда

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В США 230 городов участвуют в забастовке работников ресторанов быстрого питания.

Как передает Report, акция проходит под лозунгом "Борись за 15 долларов".

Участники забастовки просят от McDonald`s и других фастфуд-компаний повышения зарплаты до 15 долларов в час и предоставления возможности вступить в профсоюз. На данный момент средняя зарплата 3,13 млн. человек, работающих в данной сфере, составляет около 9 долларов в час.

Представители McDonald`s заявили, что по их информации протесты являются постановочными, а многие участники забастовки даже не работают в ресторанах.

Ранее сообщалось, что McDonald`s согласился повысить зарплату 90 тыс. сотрудников в США.