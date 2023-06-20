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В США выразили надежду, что зерновая сделка будет продлена

В США выразили надежду, что зерновая сделка будет продлена Администрация Соединенных Штатов надеется, что зерновая сделка будет продлена, намерена оказывать ООН и Турции поддержку в этой связи.
Другие страны
20 июня 2023 г. 21:19
В США выразили надежду, что зерновая сделка будет продлена

Администрация Соединенных Штатов надеется, что зерновая сделка будет продлена, намерена оказывать ООН и Турции поддержку в этой связи.

Как передает Report, об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, выступая на брифинге для иностранных журналистов, который был посвящен предстоящему государственному визиту в США премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Комментируя ситуацию вокруг зерновой сделки, он сказал: "Мы очень надеемся, что она будет продлена". "Мы будем продолжать поддерживать ООН и президента Турции Тайипа Эрдогана по мере необходимости в том, что касается возможности продления этой инициативы, потому что она действительно имеет значение для людей далеко за пределами региона", - сказал представитель Белого дома.

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