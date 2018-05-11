В США выплатили 3,7 млрд долларов компенсаций за 11 сентября

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Фонд компенсации жертвам терактов 11 сентября 2001 года выплатил пострадавшим почти 3,7 млрд долларов США, передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

Компенсации физического и морального ущерба получили около 16,8 тысяч человек, включая тех, кто жил и работал рядом с башнями Всемирного торгового центра.

Всего в фонд подали 35 тысяч запросов на компенсацию. Обоснованными были признаны 19 тысяч заявок.

По словам главного попечителя фонда Рупы Бхаттачарии, с годами число заболеваний, связанных с событиями 11 сентября, растет, и запросы на компенсацию продолжают поступать. Фонд будет принимать их до декабря 2020 года.

Напомним, что 11 сентября 2001 года пассажирские самолеты, захваченные террористами, врезались в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона в Вашингтоне. Погибли около 3 тысяч человек.