В США выписан ордер на арест кандидата в президенты

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Судья в штате Северная Дакота выписал ордер на арест кандидата в президенты США от Зеленой партии Джилл Стайн. Как сообщает Report со ссылкой на AP, ей предъявлены обвинения в причинении ущерба и нарушении владения после инцидента во время акции протеста против строительства части трубопровода.

Обвинения кандидату на президентское кресло были предъявлены в округе Мортон. Стайн обвиняют в том, что она нанесла краску на строительное оборудование во время акции протеста против строительства части трубопровода Dakota Access.