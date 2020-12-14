В США выборщики приступили к голосованию за следующего президента

В США коллегия выборщиков приступили к голосованию за следующего американского президента и вице-президента.

В США коллегия выборщиков приступила к голосованию за следующего американского президента и вице-президента.

Как передает Report, об этом пишет Fox News.

Голосование проходит в административных центрах всех 50 штатов и в федеральном округе Колумбия. Первыми к голосованию приступили выборщики штатов Вермонт, Теннесси, Индиана.

По последним данным, за кандидата от демократов Джо Байдена проголосовали 81,2 млн избирателей, за действующего президента Дональда Трампа - 74,2 млн.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября, но итоги до сих пор официально не оглашены. СМИ назвали победителем демократа Джо Байдена, но Трамп отказался признавать поражение. Действующий лидер считает результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированными. Он пытается оспорить их в суде.