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В США ввели 30-тидневный запрет на полеты гражданских самолетов в Гаити

В США ввели 30-тидневный запрет на полеты гражданских самолетов в Гаити Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским гражданским самолетам летать в Гаити в течение 30 дней после обстрелов двух воздушных судов над небом островного государства.
Другие страны
13 ноября 2024 г. 00:08
В США ввели 30-тидневный запрет на полеты гражданских самолетов в Гаити

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским гражданским самолетам летать в Гаити в течение 30 дней после обстрелов двух воздушных судов над небом островного государства.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на распоряжение регулятора.

"Операции гражданской авиации США на территории и в воздушном пространстве Гаити на высоте менее 10 тысяч футов (3048 метров) будут запрещены", - указывает телеканал.

Напомним, что самолет авиакомпании Spirit Airlines, вылетевший из города Форт-Лодердейл (штат Флорида), был перенаправлен в Доминиканскую Республику после того, как его обстреляли при попытке посадки в столице Гаити.

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