В США введут новые санкции против Ирана

Соединенные Штаты в ближайшее время введут новые санкции в отношении Ирана за его сотрудничество с Россией.

Соединенные Штаты в ближайшее время введут новые санкции в отношении Ирана за его сотрудничество с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы введем дополнительные санкции против Ирана в ближайшие дни, и готовы пойти дальше, если Иран будет продавать России баллистические ракеты", - сказал он.

Кирби отметил, что хотя у США нет подтверждений поставки Тегераном баллистических ракет Москве, Вашингтон готов вынести эту тему на рассмотрение Совета Безопасности ООН. "Со своей стороны мы вынесем этот вопрос на рассмотрение СБ ООН и введем дополнительные санкции против Ирана", - сообщил он. По словам чиновника, реакция международного сообщества будет "быстрой и суровой".

Согласно версии представителя Белого дома, "Иран помогает России не бесплатно". "В обмен на поддержку Ирана Россия предлагает Тегерану беспрецедентное сотрудничество в области обороны", - утверждал он. Кирби высказал предположение, что "Иран хочет получить от России военную технику на миллиарды долларов".