В США вступает в силу запрет на ввоз собак из Азербайджана

Временный запрет на ввоз в США собак из-за опасности распространения бешенства вступит в силу в среду, он касается более чем 100 государств

Временный запрет на ввоз в США собак из-за опасности распространения бешенства вступит в силу в среду, он касается более чем 100 государств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Как следует из документа, американские специалисты полагают, что в этих странах имеется повышенная опасность заражения собак бешенством. В числе указанных государств есть Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина. Кроме того, в список вошли десятки стран Азии, Африки, Латинской Америки.

Запрет распространяется и на собак, которые в последние шесть месяцев находились в указанных государствах.

В ЦКПЗ отметили, что власти могут выдавать американцам специальное разрешение на ввоз в США собак из вошедших в список государств. Ожидается, что это будут делать в исключительных случаях.