В США все меньше доверяют Байдену: рейтинг рухнул до 33 процентов

Президент США Джозеф Байден теряет поддержку среди американцев.

Президент США Джозеф Байден теряет поддержку среди американцев.

Как передает Report, об этом пишет The New York Post со ссылкой на опрос Quinnipiac University.

По информации издания, показатель одобрения работы главы государства упал до 33%, а недовольны американским лидером 55% респондентов.

NYP отмечает, что меньше всего поддержки у Байдена наблюдается среди жителей США в возрасте от 18 до 34 лет, в этой группе одобряют деятельность президента лишь 22% опрошенных, негативно воспринимают действия политика 54% молодых американцев. Схожие низкие показатели популярности у президента среди латиноамериканцев - только 24% его поддерживают, а 58% нет.

При этом, согласно исследованию, 64% американцев недовольны экономической политикой Белого дома, позитивно оценивают усилия Байдена в этом вопросе лишь 28% респондентов. Кроме того, 50% опрошенных негативно относятся к действиям президента в отношении Украины, поддерживают его подход к украинскому кризису 42%.