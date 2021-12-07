В США вручили медали и дипломы американским лауреатам Нобелевской премии

Посол Швеции в США Карин Улофсдоттер в понедельник вручила медали и дипломы американским ученым, удостоенным в 2021 году Нобелевских премий.

Посол Швеции в США Карин Улофсдоттер в понедельник вручила медали и дипломы американским ученым, удостоенным в 2021 году Нобелевских премий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, награды получили лауреат премии в области физики Сюкуро Манабэ, химии - Дэвид Макмиллан и экономики - Джошуа Ангрист.

Торжественная церемония прошла в очном формате в Национальной академии наук в Вашингтоне, трансляция велась на сайте этой организации.

Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук в этом году принял решение разделить премию на две части: первую присудили немецкому ученому Клаусу Хассельману и японо-американскому исследователю Сюкуро Манабэ "за физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления", а вторую - итальянскому физику-теоретику Джорджо Паризи "за открытие того, как беспорядочность и флуктуации взаимодействуют в физических системах - в масштабах от атомных до планетарных".

Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля также была разделена на две части между исследователями из США Джошуа Ангристом и Гвидо Имбенсом и канадско-американским экономистом Дэвидом Кардом. Ангрист и Имбенс получат половину премии "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей", Карду вторая часть награды присуждена "за его эмпирический вклад в экономику труда".