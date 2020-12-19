В США впервые за сутки более 249 тысяч человек заболели COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордные 249 709

Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордные 249 709.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за минувшие 24 часа в США скончались 2 814 пациентов с коронавирусом.

По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 17,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 313 тысяч человек.