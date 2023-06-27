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В США впервые за 20 лет зарегистрировали случаи заражения малярией

В США впервые за 20 лет зарегистрировали случаи заражения малярией Американские медики впервые за 20 лет зафиксировали случаи заражения малярией внутри страны.
Другие страны
27 июня 2023 г. 07:45
В США впервые за 20 лет зарегистрировали случаи заражения малярией

Американские медики впервые за 20 лет зафиксировали случаи заражения малярией внутри страны.

Как передает Report со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США, всего зарегистрировано пять случаев заражения - четыре в штате Флорида и один в штате Техас.

"Во Флориде были зарегистрированы четыре случая заражения в непосредственной близости друг от друга. В Техасе был зафиксирован один случай, - говорится в сообщении. - Случаев местного заражения передаваемой москитами малярии не регистрировалось с 2003 года".

Регулятор призывает местные власти усилить контроль за возможными новыми случаями заболевания, а также в случае необходимости обеспечить быстрый доступ к препаратам для лечения малярии.

Малярия представляет собой одну из самых распространенных инфекционных болезней человека. Ее возбудителями выступают одноклеточные паразиты из рода Plasmodium. По текущим оценкам ВОЗ, число носителей всех типов малярии в мире составляет около 220 млн. Каждый год от этой болезни умирают около 400 тыс. человек. Значительная часть заболевших проживает на территории Африки и развивающихся стран Южной Азии.

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