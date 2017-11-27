В США впервые со времен холодной войны проверят сирену оповещения о ядерном ударе

© Getty

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ На Гавайях впервые со времен холодной войны протестируют систему оповещения о ядерном ударе, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что к такому решению местные власти подтолкнула напряженная ситуация между Вашингтоном и Пхеньяном.

По словам главы агентства по чрезвычайным ситуациям штата Гавайи Верны Мияги, ядерный удар со стороны КНДР маловероятен, но если это произойдет, то острова станут наиболее вероятной целью.

"Мы ближе к Северной Корее, чем большинство континентальных территорий США. Тяжело не заметить угрозу: мы следим за новостями, видим, что в КНДР проходят запуски ракет и ядерные испытания", - заявил В. Мияги.

Испытывать систему подачи "сигнала тревоги" начнут с 1 декабря. Ожидается, что сирена будет звучать ежемесячно. Кроме того, сигнал планируется использовать для оповещения о приходе цунами или ураганов.