В США впервые с 2013 года осужденного казнили на электрическом стуле

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Заключенный в тюрьме штата Теннесси Эдмунд Загорски стал первым за пять лет осужденным в США, смертный приговор которого был приведен в исполнение через электрический стул.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила газета USA Today.

Отмечается, что преступник был осужден в апреле 1983 года за убийство двух человек, которые хотели приобрести у него наркотики.

В 1960-е годы в США началась борьба против применения смертной казни, итогом которой стал мораторий на ее исполнение (действовал в 1972-1976 годах). По данным портала deathpenaltyinfo, который ведет статистику с момента отмены моратория в 1976 году, в стране были казнены 1484 человека, в том числе 19 в 2018 году. По состоянию на октябрь 2018 года, приведения в исполнение смертельного приговора в США до конца года ожидают восемь человек.

В настоящее время смертная казнь в США разрешена на территории 31 штата. Большинство заключенных выбирает в качестве средства для приведения в исполнение приговора летальную инъекцию, в некоторых штатах также разрешены расстрел, повешение или газовая камера.

Напомним, что 9 августа 2018 года власти американского штата Теннесси впервые с 2009 года привели в исполнение смертную казнь.