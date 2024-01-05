В США впервые планируют применить метод смертной казнь, который в ООН назвали “бесчеловечным”

В США впервые планируют привести в исполнение смертную казнь с применением газообразного азота.

В США впервые планируют привести в исполнение смертную казнь с применением газообразного азота.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, первым заключенным, которого подвергнут казни газообразным азотом, станет 58-летний Кеннет Смит.

Он осужден за заказное убийство, совершенное в 1988 году.

Казнь должна состояться 25 января 2024 года в тюрьме штата Алабама. На лицо заключенному наденут маску, подключенную к баллону с газом.

Эксперты ООН призывают власти США не использовать газообразный азот, так как этот метод казни подвергнет заключенного “жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или даже пыткам”.

В заявлении четырех специальных докладчиков ООН говорится, что такой тип казни противоречит международной Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

При таком виде казни заключенному дают дышать только азотом, лишая его кислорода. В настоящее время такой метод наказания разрешен в трех штатах США, но на практике никогда не применялся.