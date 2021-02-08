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В США впервые от коронавируса умер конгрессмен

В США впервые от коронавируса умер конгрессмен Член Палаты представителей США Рон Райт от штата Техас скончался от осложнений коронавирусной инфекции
Другие страны
8 февраля 2021 г. 23:09
В США впервые от коронавируса умер конгрессмен
Рон Райт

Член Палаты представителей США Рон Райт от штата Техас скончался от осложнений коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на CNN, Райт стал первым конгрессменом США, который умер от коронавируса.

Ему было 67 лет. Депутат получил положительный тест 21 января. Сам Райт отмечал, что имел легкие симптомы болезни. Также заболела его жена.

Его пресс-служба сообщила, что у Райта также был рак легких, его диагностировали летом 2019 года.

"В течение последних нескольких лет конгрессмен Райт при лечении рака придерживался строгого рабочего графика в Палате представителей США и дома, в округе № 6 в Техасе", — отметили там.

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