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В США возросло число жертв при обрушении дома

В США возросло число жертв при обрушении дома Число погибших при обрушении в четверг жилого дома в штате Флорида увеличилось до пяти, а количество тех, чья судьба неизвестна, снизилось со 159 до 156 человек.
Другие страны
27 июня 2021 г. 03:39
В США возросло число жертв при обрушении дома

Число погибших при обрушении в четверг жилого дома в американском штате Флорида увеличилось до пяти, а количество тех, чья судьба неизвестна, снизилось со 159 до 156 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава на пресс-конференции.

"Поисковые работы продолжаются. Число погибших по итогам дня возросло до пяти человек. Мы до сих пор ничего не знаем о судьбе 156 человек", - сказала она.

Кава добавила, что спасатели все еще надеются найти под завалами выживших.

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