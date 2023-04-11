В США возбудили уголовное дело после утечки документов Пентагона по Украине

Министерство юстиции США начало уголовное расследование по факту утечки десятков секретных документов Пентагона по конфликту в Украине.

Министерство юстиции США начало уголовное расследование по факту утечки десятков секретных документов Пентагона по конфликту в Украине.

Как передает Report , об этом пишет Financial Times.

Официальные лица ищут источник утечки и определяют, какие последствия она может иметь для хода боевых действий и усилий Вашингтона по сбору данных, указывает издание.

"Министерство обороны продолжает рассматривать и оценивать достоверность сфотографированных документов, которые распространяются в социальных сетях и, по-видимому, содержат конфиденциальные и засекреченные материалы", — сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Среди документов — слайды для брифингов, некоторые из которых, видимо, специально подготовлены для Объединенного штаба Пентагона, а также разведывательные материалы. Кроме конфликта в Украине в файлах из утечки упоминаются Китай, Иран, Южная Корея и Израиль, отмечает газета.

Позднее телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, отмечал, что после публикации секретных данных украинская сторона изменила свои военные планы.