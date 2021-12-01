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В США вооруженный мужчина нанес ножевые ранения двум полицейским

В США вооруженный мужчина нанес ножевые ранения двум полицейским Вооруженный несколькими ножами мужчина ранил двух прибывших на вызов полицейских в городе Индианаполис (штат Индиана в США).
Другие страны
1 декабря 2021 г. 17:37
В США вооруженный мужчина нанес ножевые ранения двум полицейским

Вооруженный несколькими ножами мужчина ранил двух прибывших на вызов полицейских в городе Индианаполис (штат Индиана в США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на странице местного отделения полиции в Facebook.

Инцидент произошел в среду около 01:00 по местному времени, когда сотрудники полиции приехали на вызов для проверки сообщений о нарушении порядка. Прибыв на место, полицейские обнаружили мужчину, который сообщил о преследовании со стороны другого человека. Правоохранители заверили мужчину, что попытаются установить местоположение этого человека. Когда полицейские стали уходить, мужчина нанес им ножевые ранения. В ответ на его действия полицейские открыли огонь и ранили нападавшего.

Сотрудники полиции и злоумышленник были доставлены в больницу, их состояние оценивается как стабильное.

Начато расследование произошедшего.

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