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    В США водитель под наркотиками въехал на второй этаж поликлиники

    Прибывшие на место происшествия пожарные извлекли из машины двух человек

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В городе Санта-Ана в США произошло необычное ДТП: автомобиль врезался во второй этаж здания.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    Автомобиль на большой скорости врезался в отбойник, вылетел с трассы и "приземлился" на втором этаже стоматологической клиники.

    Прибывшие на место происшествия пожарные извлекли из машины двух человек, которые не получили серьезных травм. Водитель позже признался, что находился под воздействием наркотических веществ.

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