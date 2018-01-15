В США водитель под наркотиками въехал на второй этаж поликлиники

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В городе Санта-Ана в США произошло необычное ДТП: автомобиль врезался во второй этаж здания.
Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.
Автомобиль на большой скорости врезался в отбойник, вылетел с трассы и "приземлился" на втором этаже стоматологической клиники.
Прибывшие на место происшествия пожарные извлекли из машины двух человек, которые не получили серьезных травм. Водитель позже признался, что находился под воздействием наркотических веществ.
Anar TağıyevАвтор новости
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