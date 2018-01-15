В США водитель под наркотиками въехал на второй этаж поликлиники

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В городе Санта-Ана в США произошло необычное ДТП: автомобиль врезался во второй этаж здания.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Автомобиль на большой скорости врезался в отбойник, вылетел с трассы и "приземлился" на втором этаже стоматологической клиники.

Прибывшие на место происшествия пожарные извлекли из машины двух человек, которые не получили серьезных травм. Водитель позже признался, что находился под воздействием наркотических веществ.