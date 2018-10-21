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    В США во время вечеринки рухнул пол, пострадали тридцать человек

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Пол обрушился во время вечеринки в одном из зданий жилого комплекса в американском городе Клемсон, штат Южная Каролина, 30 человек доставлены в больницы.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал FOX Carolina со ссылкой на полицию.

    Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Как заявил глава городской полиции Джимми Диксон, во время инцидента в здании проходила частная вечеринка. Пока полиция не обладает информацией о том, что кто-то из пострадавших получил травмы, угрожающие жизни, отмечает телеканал.

    После происшествия полиция частично эвакуировала жителей комплекса, через два часа им разрешено было вернуться в свои дома, уточняется в сообщении.

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