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В США во время вечеринки произошла стрельба, есть пострадавшие

В США во время вечеринки произошла стрельба, есть пострадавшие По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы, открытой во время домашней вечеринки по случаю праздника Хэллоуин в городе Уиттьер (штат Калифорния).
Другие страны
17 октября 2021 г. 07:04
В США во время вечеринки произошла стрельба, есть пострадавшие

По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы, открытой во время домашней вечеринки по случаю праздника Хэллоуин в городе Уиттьер (штат Калифорния).

Как передает Report, об этом со ссылкой на шерифа округа Лос-Анджелес сообщило агентство AP.

По его данным, после потасовки неизвестный достал пистолет и выстрелил в толпу людей, стоявших возле дома, где проходило мероприятие.

Агентство отмечает, что пострадавшим от 15 до 19 лет, все они госпитализированы. Их состояние оценивается как критическое, но стабильное.

По информации газеты Los Angeles Times, подозреваемый скрылся с места преступления.

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