В США во время вечеринки произошла стрельба, есть пострадавшие

По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы, открытой во время домашней вечеринки по случаю праздника Хэллоуин в городе Уиттьер (штат Калифорния).

По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы, открытой во время домашней вечеринки по случаю праздника Хэллоуин в городе Уиттьер (штат Калифорния).

Как передает Report, об этом со ссылкой на шерифа округа Лос-Анджелес сообщило агентство AP .

По его данным, после потасовки неизвестный достал пистолет и выстрелил в толпу людей, стоявших возле дома, где проходило мероприятие.

Агентство отмечает, что пострадавшим от 15 до 19 лет, все они госпитализированы. Их состояние оценивается как критическое, но стабильное.