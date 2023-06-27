В США во время автогонок погиб 70-летний миллиардер

Во время автомобильных гонок в США погиб 70-летний миллиардер Джеймс Краун.

Во время автомобильных гонок в США погиб 70-летний миллиардер Джеймс Краун.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CBS News, Краун, принадлежащий к известной чикагской семье предпринимателей и благотворителей, принял участия в гонках, проходивших на ипподроме в штате Колорадо. Во время прохождения трассы автомобиль миллиардера не смог вписаться в поворот и на большой скорости ударился о барьер, в результате чего Краун получил смертельную травму.

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон заявил, что узнав о гибели Крауна, он был "опустошен". По словам мэра, Краун, благодаря своей щедрости, "олицетворял душу Чикаго".

По данным телеканала, по инициативе Крауна в Чикаго был запущен благотворительный проект по сбору десятков миллионов долларов, направленный на снижение уровня преступности в городе.