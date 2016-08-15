​В США во время акции протеста открыли стрельбу

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В американском городе Милуоки (штата Висконсин) во время акций протеста, начавшихся после убийства полицией темнокожего мужчины, открыли стрельбу, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Сообщается, что в результате один человек получил ранение.

Полиция Милуоки в свою очередь сообщает в Twitter, что в протестующие бросали в сотрудников правоохранительных органов камни, и один из них попал в лобовое стекло полицейского автомобиля. Находившийся в машине офицер был госпитализирован.

Беспорядки начались в субботу, 13 августа, после того, как 23-летний Силвилл Смит был застрелен преследовавшей его полицией. По словам мэра города Тома Баррэта, он продолжал держать в руках пистолет даже после требования полиции бросить его. 14 августа в город были введены подразделения Национальной гвардии.