В США внучку миллиардера Джозефа Оргилла похитили во время пробежки

Внучка миллиардера, основателя компании Orgill Inc. Джозефа Оргилла, 34-летняя Элиза Флетчер была похищена 2 сентября во время утренней пробежки в Мемфисе (штат Теннесси).
Как передает Report со ссылкой на
В данный момент следователи выясняют, было ли преступление случайным или спланированным.
По данным телеканала, полиция задержала одного подозреваемого - 38-летнего Клеоту Эбстона, которому были предъявлены обвинения в похищении и фальсификации доказательств. Также полицейские нашли задействованный в похищении автомобиль. Поиски пропавшей в данный момент продолжаются.
Fox News отмечает, что семья Флетчер пообещала 50 тыс. долларов за любую информацию о местонахождении женщины.
Согласно имеющейся информации, Флетчер работает воспитательницей детского сада. При этом она - наследница Orgill Inc. Годовой объем продаж компании составляет более 3 млрд долларов.