О нас

В США внучку миллиардера Джозефа Оргилла похитили во время пробежки

В США внучку миллиардера Джозефа Оргилла похитили во время пробежки Внучка миллиардера, основателя компании Orgill Inc. Джозефа Оргилла, 34-летняя Элиза Флетчер была похищена 2 сентября во время утренней пробежки в Мемфисе (штат Теннесси).
Другие страны
5 сентября 2022 г. 02:39
В США внучку миллиардера Джозефа Оргилла похитили во время пробежки

Внучка миллиардера, основателя компании Orgill Inc. Джозефа Оргилла, 34-летняя Элиза Флетчер была похищена 2 сентября во время утренней пробежки в Мемфисе (штат Теннесси).

Как передает Report со ссылкой на Fox News, девушку похитили примерно в 4:20 утра. Ее затолкали во внедорожник темного цвета и увезли в неизвестном направлении.

В данный момент следователи выясняют, было ли преступление случайным или спланированным.

По данным телеканала, полиция задержала одного подозреваемого - 38-летнего Клеоту Эбстона, которому были предъявлены обвинения в похищении и фальсификации доказательств. Также полицейские нашли задействованный в похищении автомобиль. Поиски пропавшей в данный момент продолжаются.

Fox News отмечает, что семья Флетчер пообещала 50 тыс. долларов за любую информацию о местонахождении женщины.

Согласно имеющейся информации, Флетчер работает воспитательницей детского сада. При этом она - наследница Orgill Inc. Годовой объем продаж компании составляет более 3 млрд долларов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da milyarderin nəvəsi qaçış zamanı oğurlanıb

Самое важное

Президент Азербайджана в городе Черноббио дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore
ФотоПрезидент Азербайджана в городе Черноббио дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore
3 сентября 2022 г. 16:12
Названа дата завершения строительства здания Итальянско-азербайджанского университета
Названа дата завершения строительства здания Итальянско-азербайджанского университета
3 сентября 2022 г. 14:33
Президент: Если армянская сторона проявит такую же волю, в течение нескольких месяцев мы сможем подписать мирное соглашение
Президент: Если армянская сторона проявит такую же волю, в течение нескольких месяцев мы сможем подписать мирное соглашение
3 сентября 2022 г. 14:07
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
2 сентября 2022 г. 19:20
Президент: Мы никогда не подстраивались под политику соседних стран
Президент: Мы никогда не подстраивались под политику соседних стран
2 сентября 2022 г. 17:41
Президент: Азербайджан является надежным поставщиком газа для соседних стран
Президент: Азербайджан является надежным поставщиком газа для соседних стран
2 сентября 2022 г. 12:54
Азербайджано-итальянские связи опираются на стратегическое партнерство и дружбу
Азербайджано-итальянские связи опираются на стратегическое партнерство и дружбу
2 сентября 2022 г. 10:27
Лидеры Азербайджана и Италии обсудили прошедшие в Брюсселе мирные переговоры
Лидеры Азербайджана и Италии обсудили прошедшие в Брюсселе мирные переговоры
1 сентября 2022 г. 22:19
Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия реализуют все достигнутые договоренности
Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия реализуют все достигнутые договоренности
1 сентября 2022 г. 18:16
Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания посольства Азербайджана в Италии
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии нового здания посольства Азербайджана в Италии
1 сентября 2022 г. 16:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi