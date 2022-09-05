В США внучку миллиардера Джозефа Оргилла похитили во время пробежки

Внучка миллиардера, основателя компании Orgill Inc. Джозефа Оргилла, 34-летняя Элиза Флетчер была похищена 2 сентября во время утренней пробежки в Мемфисе (штат Теннесси).

Внучка миллиардера, основателя компании Orgill Inc. Джозефа Оргилла, 34-летняя Элиза Флетчер была похищена 2 сентября во время утренней пробежки в Мемфисе (штат Теннесси).

Как передает Report со ссылкой на Fox News , девушку похитили примерно в 4:20 утра. Ее затолкали во внедорожник темного цвета и увезли в неизвестном направлении.

В данный момент следователи выясняют, было ли преступление случайным или спланированным.

По данным телеканала, полиция задержала одного подозреваемого - 38-летнего Клеоту Эбстона, которому были предъявлены обвинения в похищении и фальсификации доказательств. Также полицейские нашли задействованный в похищении автомобиль. Поиски пропавшей в данный момент продолжаются.

Fox News отмечает, что семья Флетчер пообещала 50 тыс. долларов за любую информацию о местонахождении женщины.

Согласно имеющейся информации, Флетчер работает воспитательницей детского сада. При этом она - наследница Orgill Inc. Годовой объем продаж компании составляет более 3 млрд долларов.