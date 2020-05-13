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В США внесли законопроект о санкциях против Китая из-за коронавируса

​В США внесли законопроект о санкциях против Китая из-за коронавируса

Сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в Сенат Конгресса законопроект, в котором предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если Пекин "не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке" коронавируса нового типа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба американского законодателя.

"Я уверен, что, если бы не обман Коммунистической партии Китая, здесь, в США, вируса бы не было", - заявил Грэм, слова которого приводятся в пресс-релизе. "Китай отказывается допустить международное сообщество в лабораторию в Ухане, чтобы провести расследование. Они отказываются позволить специалистам изучить, как началась вспышка. Я убежден, что Китай никогда не будет сотрудничать с серьезным расследованием, пока его не заставят делать это. Этим жестким законопроектом в отношении Китая будут вводиться санкции, пока он не будет сотрудничать", - добавил сенатор.

Линдси Грэм

Согласно законопроекту, в течение 60 дней глава вашингтонской администрации должен будет подтвердить Конгрессу, что Китай предоставил полный отчет для любого исследования, которое ведется Соединенными Штатами, их союзниками или структурами ООН.

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