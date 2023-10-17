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В США внесли в черный список 13 фирм Китая

В США внесли в черный список 13 фирм Китая Министерство торговли Соединенных Штатов внесло в свой черный список 13 китайских компаний, а также расширит экспортные ограничения в отношении продажи микросхем в Китай.
Другие страны
17 октября 2023 г. 18:59
В США внесли в черный список 13 фирм Китая

Министерство торговли Соединенных Штатов внесло в свой черный список 13 китайских компаний, а также расширит экспортные ограничения в отношении продажи микросхем в Китай.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенных ведомством документах.

Попавшие в перечень китайские компании, по версии американских властей, якобы "действуют вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".

Кроме того, Минторг существенно ограничит экспорт в КНР микросхем и оборудования в области искусственного интеллекта (ИИ), в результате чего американским компаниям Nvidia и Intel станет труднее продавать свою продукцию в Китае.

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