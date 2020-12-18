В США власти 38 штатов подали антимонопольный иск против Google

Несколько десятков штатов США подали антимонопольный судебный иск против американского технологического гиганта Google.

Несколько десятков штатов США подали антимонопольный судебный иск против американского технологического гиганта Google.

Как передает Report, об этом в Twitter сообщила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

"Я вместе с 38 коллегами из других штатов подаю иск против Google, чтобы покончить с его незаконной монополией в поисковом сервисе", - заявила генпрокурор.

"Своими незаконными действиями компания гарантировала, что сотни миллионов людей в поисках ответа прежде всего обращаются к Google. Но чтобы понять, что неконтролируемая корпоративная власть не должна иметь непропорциональный контроль над нашей информацией – для этого не надо искать ответ в интернете", - говорится в отдельном заявлении офиса Джеймс.

Власти США подают иск против Google не в первый раз. Минюст США 20 октября подал иск против Google, заявив, что компания добивалась монополии в поиске и рекламе с помощью соглашений о предоставлении исключительных прав.

В среду группа штатов во главе с генпрокурором Техаса подала отдельный иск, также касающийся доминирования Google в области сетевой рекламы.