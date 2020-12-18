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В США власти 38 штатов подали антимонопольный иск против Google

В США власти 38 штатов подали антимонопольный иск против Google Несколько десятков штатов США подали антимонопольный судебный иск против американского технологического гиганта Google.
Другие страны
18 декабря 2020 г. 03:22
В США власти 38 штатов подали антимонопольный иск против Google

Несколько десятков штатов США подали антимонопольный судебный иск против американского технологического гиганта Google.

Как передает Report, об этом в Twitter сообщила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

"Я вместе с 38 коллегами из других штатов подаю иск против Google, чтобы покончить с его незаконной монополией в поисковом сервисе", - заявила генпрокурор.

"Своими незаконными действиями компания гарантировала, что сотни миллионов людей в поисках ответа прежде всего обращаются к Google. Но чтобы понять, что неконтролируемая корпоративная власть не должна иметь непропорциональный контроль над нашей информацией – для этого не надо искать ответ в интернете", - говорится в отдельном заявлении офиса Джеймс.

Власти США подают иск против Google не в первый раз. Минюст США 20 октября подал иск против Google, заявив, что компания добивалась монополии в поиске и рекламе с помощью соглашений о предоставлении исключительных прав.

В среду группа штатов во главе с генпрокурором Техаса подала отдельный иск, также касающийся доминирования Google в области сетевой рекламы.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da 38 ştat “Google” şirkətini məhkəməyə verdi

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