В США выявили свыше 23 тыс. случаев заражения COVID-19

Более 23 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в США, свыше 1,2 тысячи человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 23 790 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 25 294.

Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 1 277 человек, накануне сообщалось о 1 263 скончавшихся.

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 96 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 350 тысяч человек.