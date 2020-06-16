В США выявили почти 20 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Почти 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за сутки, более 390 человек скончались. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа медики в США зафиксировалиновых заражений илетальных исходов. Днем ранее эти показатели составляли 19 532 и 296 соответственно.

Как сообщает университет Джонса Хопкинса, всего в Соединенных Штатах зарегистрировали 2 114 026 заражений COVID-19, свыше 116 тысяч человек скончались. Отмечается, что более 576 тысяч человек выздоровели за все время.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.