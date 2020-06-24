В США выявили более 34 тысяч новых случаев коронавируса

Свыше 34 тысяч заразившихся коронавирусом обнаружили за сутки в США. Как передает Report, об этом свидетельствуют данные универсетат Джонса Хопкинса.

Согласно официальной информации, за 24 часа зафиксировано более 800 летальных случаев.

Всего в Соединенных Штатах более двух миллионов заболевших, 647 тыс. выздоровевших и 121 тыс. смертельных случаев.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.