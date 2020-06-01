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В США выявили более 20 тысяч новых случаев COVID-19

​В США выявили более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в США, свыше 600 человек скончались. 

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 20 007 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 24 146.

Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 605 человек, накануне сообщалось о 967 скончавшихся.

По данным университета, всего в США зарегистрировали 1 790 191 случай заражения коронавирусом и 104 383 смертельных исхода. Отмечается, что выздоровели более 444 тысяч человек.

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