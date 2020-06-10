​В США выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19

Свыше 11 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки в США, более 600 человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 11 802 случая заражения.

Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 683 человека, накануне сообщалось о 482 скончавшихся.

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1,9 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 112 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 524 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.