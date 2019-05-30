​В США выпало рекордное за 124 года количество осадков

Осадки на территории США в период с 1 мая 2018 года до 30 апреля 2019 года были самыми обильными за последние 124 года.

Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По их оценкам, на протяжении 12 месяцев в среднем на территории страны выпало 9194,8 мм осадков, что на 154,2 мм больше нормы и на 12,7 мм больше считавшихся до сих пор рекордными показателей 2015 и 2016 годов.

По мнению экспертов, причины крайне обильных осадков - обрушившиеся в конце прошлого года на юго-восток США ураганы "Флоренс" и "Майкл", изменения в атмосферных потоках и влияние "Эль-Ниньо" (температурной аномалии в экваториальной части Тихого океана), а также сильные снегопады и обильный паводок на Среднем Западе США.

"Обильные осадки на большей части США стали гораздо более частым явлением после 1901 года, - привела телекомпания мнение экспертов - участников программы изучения глобальных изменений климата. - Согласно прогнозам, частота и интенсивность осадков будут возрастать на протяжении всего XXI века".