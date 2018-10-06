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    В США ветеран войны во Вьетнаме расстрелял полицейских, прибывших за его сыном

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Южной Каролине 74-летний ветеран Вьетнамской войны Фредерик Хопкинс расстрелял сотрудников полиции, которые приехали допрашивать его сына, подозреваемого в изнасиловании ребёнка. В итоге один полицейский скончался, ещё несколько получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, правоохранители хотели забрать Хопкинса-младшего на допрос, однако его отец открыл огонь из засады.

    Трое полицейских были расстреляны без предупреждения, сразу после выхода из машины. Десятки офицеров бросились им на помощь, и стрелок выстрелил в четверых из них. Сержант Терренс Карравей скончался в ходе перестрелки.

    Шеф полиции Аллен Хейдлер сообщил, что из-за воинственности Хопкинса-старшего правоохранители смогли подобраться к раненым товарищам лишь спустя полчаса.

    По словам шерифа округа Ричмонд, Хопкинсу-старшему было предъявлено обвинение в убийстве и покушении. Супруга обвиняемого Хопкинса-старшего присутствовала на слушании и позже сообщила репортёру WPDE-TV, что соболезнует семьям офицеров.

    Фредерик Хопкинс - ветеран Вьетнама и в прошлом адвокат. Он был награждён Бронзовой звездой за героизм во время боевых действий.

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